À qui s’adresse exactement la nouvelle offre Pure Fibre de Bouygues Telecom dont tout le monde parle ?

Avec Pure Fibre, Bouygues Telecom assume de rompre avec les codes des offres étoffées pour proposer une formule internet simple mais performante, qui répond à un besoin clair : ne pas payer pour des services inutiles aux yeux d’un public jeune, urbain et technophile. L’opérateur espère ainsi séduire une nouvelle génération d’utilisateurs, en phase avec leur mode de consommation numérique.

Lancée ce mois-ci, la nouvelle offre fibre sans TV ni téléphonie fixe de Bouygues Telecom mise sur un débit important jusqu’à 8 Gbit/s et un Wi-Fi performant (6E) tout en éliminant les services jugés superflus par certains utilisateurs. Dans une interview accordée à Stratégies, Benoît Torloting, directeur général de l’opérateur, explique comment cette formule se distingue des offres traditionnelles et répond aux attentes d’une clientèle ciblée : « Pure Fibre s’adresse à des clients plus technophiles, plus digitaux et autonomes, qui sont attachés à la performance, à travers le débit de la fibre et un Wi-Fi de dernière génération, mais qui veulent n’acheter que ce dont ils ont besoin », détaille t-il.

L’offre comprend simplement ler serveur vertical WiFi 6E de l’opérateur. Cette simplicité répond à une réalité observée chez les clients de Bouygues Telecom : 22 % ne branchent pas leur décodeur télé et privilégient les plateformes de streaming comme Netflix ou YouTube. « Jusqu’ici, sur le marché, la performance passait par l’achat de tout un package de contenus et la TV. Nous, nous proposons une alternative à cela », ajoute-t-il.

Avec un tarif attractif de 23,99 euros par mois, Pure Fibre se positionne d’un point de vue tarifaire bien en dessous des offres traditionnelles équivalentes, qui incluent souvent des services additionnels peu utilisés. « Pour un débit et un Wi-Fi du même niveau, il faut compter sur le marché des tarifs à plus de 40 euros, voire 50 euros, pour tout le package. Nous proposons une offre à la fois performante et maligne », précise le directeur général de Bouygues Telecom. L’offre cible une clientèle bien définie : « C’est une cible plutôt jeune, plutôt urbaine, des gens qui veulent à la fois de la performance et acheter malin. »

Pour accompagner cette offre, Bouygues Telecom a lancé une campagne de communication originale, signée BETC. « Elle montre des utilisateurs dans le plus simple appareil, avec l’idée d’un dépouillement pour signifier le ‘super-flux sans superflu’ », explique Benoît Torloting.

Bouygues Telecom ne craint pas que cette offre soit perçue comme trop spécifique. « Nous répondons de manière très ciblée à des profils très segmentés, qui représentent tout de même 15 à 20 % du marché », affirme le directeur général.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox