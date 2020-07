WhatsApp annonce une pluie de nouveautés sur son application

QR Codes, améliorations d’appels de groupe… Le service de messagerie de Facebook fait le plein de nouvelles fonctionnalités.

De quoi réjouir les plus de “deux milliards de personnes dans le monde” utilisant l’application. Whatsapp se dote de nouvelles features, qu’il a détaillé dans un billet de blog. Le déploiement de ces dernières est prévue “dans les semaines à venir” annonce le service de messagerie instantanée.

Parmi ces nouveautés, on trouve notamment les stickers animés , pour proposer plus de choix et des stickers “plus fun et expressifs”. Il sera également possible d’utiliser un QR Code pour ajouter de nouveaux contacts simplement en scannant une icône, plus besoin de saisir le numéro de votre ami ! Les appels de groupe seront également améliorés, notamment en permettant de mettre en avant les participants qui vous intéressent. Il suffit simplement de maintenir appuyée la vidéo de votre choix pour qu’elle passe en plein écran.

Autres fonctionnalités, une pour les utilisateurs sur ordinateur, qui intègre le mode sombre sur la version Web et Desktop, amis aussi pour les afficionados de KaiOS, qui peuvent désormais partager leur statut sur WhatsApp, qui disparaîtra au bout de 24 heures.