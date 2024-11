Après Free, Molotov victime du vol des données de 10,8 millions d’utilisateurs

Une majeure partie des utilisateurs du service de TV par internet français est aujourd’hui concernée par la fuite de certaines données personnelles comme les noms, prénoms, dates de naissance et adresses e-mail.

Molotov, l’application de télévision en streaming (OTT), a annoncé le 14 novembre avoir été victime d’une fuite de données touchant environ 10,8 millions de ses utilisateurs. Ce vol de données intervient peu de temps après une fuite similaire qui avait affecté 19 millions d’abonnés Free à la mi-octobre.

Les informations dérobées incluent les noms, prénoms, dates de naissance et adresses e-mail des utilisateurs. Les mots de passe n’ont pas été compromis ni les données bancaires, mais Molotov alerte sur les risques accrus de tentatives de phishing dans les semaines à venir. En effet, si un utilisateur utilise la même combinaison d’adresse e-mail et de mot de passe sur plusieurs sites, il pourrait être exposé à des risques de sécurité supplémentaires.

Le service a contacté les utilisateurs concernés : «Molotov a été victime d’une intrusion dans ses systèmes d’information : des tiers non autorisés ont pu accéder à certaines informations personnelles», informe un mail. Dans celui-ci, il est rappelé de faire preuve de vigilance vis-à-vis des courriels suspects et aux différentes arnarques en ligne. En parallèle, l’entreprise a signalé l’incident à la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés), conformément aux obligations légales de notification en cas de fuite de données. Toutefois, la plateforme n’a pas fourni de détails sur les circonstances précises du vol.

