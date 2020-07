Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms… le premier opérateur mobile voit le jour, la video sous toutes ses formes sur la Freebox etc.

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

1er juillet 1992 : naissance du premier opérateur mobile en France

France Télécom lançait le premier opérateur de téléphonie mobile il y a 28 ans de cela. Itineris, qui a existé jusqu’en juin 2001, avant de disparaître au sein des offres d’Orange. En 1999, itinéris comptait plus de 10 millions de clients.

29 juin 2010 : Free lance le Freebox TVReplay

Free ouvrait 10 ans auparavant l’offre de “télévision de rattrapage” la plus complète à l’époque. Voici… Freebox TVREPLAY ! Ancêtre de Freebox Replay, le service permettait d’accéder à l’époque de voir ou revoir les programmes de 33 chaînes dans les 7 jours suivant leur diffusion.

Si l’offre s’est étoffée depuis et le nom a changé, le principe reste encore le même avec une offre très complète.

A l’époque, vous pouviez accéder au replay de toutes ces chaînes

27 juin 2013 : lancement de Freebox OS et Freebox Compagnon

Une nouvelle fonctionnalité pour les abonnés Freebox ! En 2013, l’opérateur de Xavier Niel lançait une interface de gestion de la Freebox Révolution, dont l’accès a ensuite été étendu aux autres offres de Free. Elle permet de gérer de nombreux paramètres de sa box, notamment le contrôle parental, ou le partage de fichiers stockés sur le NAS de la Révolution.

Dans le même temps, Free lançait son application mobile Freebox Compagnon sur Android et iOS, qui a depuis le lancement de la Delta a été refondue et renommée simplement “Freebox”.

28 juin 2007 : TV perso

Créer sa propre chaîne de télévision , c’est la proposition faite par Free avec TV Perso sur la Freebox HD. Il suffisait alors de raccorder n’importe quelle caméra à sa Freebox, pour filmer et diffuser des évènements privés ou publics simplement via sa box.

26 juin 2014 : Bouygues Telecom lance sa Bbox Sensation fibre

Et une nouvelle Bbox, une ! 4 mois après avoir dévoilé sa première Bbox, Bouygues décide d’annoncer la Bbox Sensation, proposant l’accès à la fibre sans engagement et pour 24.99€/mois.Si l’annonce a été faite il y a maintenant 5 ans, l’offre ne sera disponible que 4 jours plus tard.