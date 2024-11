Perquisitions chez Netflix, soupçonné de fraude fiscale et travail dissimulé

Des perquisitions ont eu lieu dans les locaux de Netflix à Amsterdam et à Paris, si elles se sont achevées aux Pays-Bas, rien n’est fini pour la branche française.

Mardi dernier, les autorités sont intervenues dans les locaux de Netflix à Paris et Amsterdam, le géant du streaming étant visé par à une enquête pour fraude fiscale et travail dissimulé. Après une journée entière, “les perquisitions néerlandaises sont achevées depuis hier soir, seules les perquisitions françaises se poursuivent” affirme une source judiciaire.

Le Parquet national financier (PNF) a ouvert cette enquête préliminaire en novembre 2022, qui porte sur des soupçons de blanchiment de fraude fiscale aggravée et de travail dissimulé en bande organisée. D’après la Lettre A, Netflix “minimisait son imposition en déclarant aux Pays-Bas son chiffre d’affaires réalisé en France“.”Entre 2019 et 2020, Netflix Services France“, qui annonçait déjà sept millions d’abonnés dans l’Hexagone, a versé “seulement 981.000 euros d’impôts sur les bénéfices“. La coopération entre les autorités néerlandaises et françaises a été organisée et Netflix, de son côté, assure coopérer avec les autorités.

Source : BFM

