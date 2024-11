Bouygues Telecom annonce le rachat de La Poste Telecom d’ici la fin de l’année, les différents conflits sont résolus

Le 5e opérateur mobile français va être racheté par Bouygues Telecom. Retardée à cause de divers différends, la vente sera finalisée d’ici fin 2024.

Bouygues Telecom vient d’annoncer la résolution d’un différend majeur dans le processus de son acquisition de La Poste Telecom, une opération qui avance enfin après plusieurs mois d’incertitudes et de discussions difficiles. Le 5 novembre, l’opérateur a publié un communiqué révélant que des divergences opposant les deux actionnaires de l’opérateur, SFR et La Poste, concernant les modalités de l’opération, avaient finalement été résolues le 4 novembre. Cette clarification pave ainsi la voie à une finalisation avant la fin de l’année 2024.

Cette acquisition, initialement annoncée le 29 mai 2024 dans le cadre d’un protocole d’exclusivité entre Bouygues Telecom et La Poste, devait permettre à Bouygues de renforcer sa position sur le marché des télécommunications en France. Cependant, le processus a été complexifié par des désaccords apparus entre SFR et La Poste sur la mise en œuvre de cette opération, dont la nature exacte n’a pas été précisée publiquement. Le règlement des différends, communiqué par Bouygues Telecom, marque ainsi un tournant dans cette acquisition stratégique.

Un obstacle important à l’opération avait été le droit de préemption détenu par SFR, qui avait initialement la possibilité de bloquer l’acquisition en exerçant ce droit. Toutefois, SFR a finalement renoncé à ce droit, levant un obstacle juridique de taille et facilitant la progression de la transaction.

Les autorisations administratives nécessaires ont par ailleurs été obtenues, éliminant les derniers freins réglementaires à l’opération. Dès l’acquisition effective, Bouygues Telecom prévoit d’adapter sa guidance financière pour intégrer les effets de l’absorption de La Poste Telecom et ses 2,3 millions d’abonnés dans ses résultats. Cette mise à jour devrait intervenir au plus tard dans les premiers mois suivant la finalisation de l’opération, selon le communiqué. La nouvelle guidance devrait refléter l’impact de l’acquisition sur le chiffre d’affaires et la croissance attendue du groupe.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox