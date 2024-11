Free et Cartoon Network offrent un nouveau contenu directement sur la Freebox

Abonnés Freebox, profitez sur l’Aktu Free du 1er épisode de la nouvelle saison de Teen Titan go en partenariat avec Cartoon network

Comme il le fait régulièrement, Free offre à partir d’aujourd’hui un nouveau contenu audiovisuel. L’AKTU Free fait ainsi profiter aux abonnés Freebox, gratuitement, du 1er épisode de la nouvelles saison de la série animée “Teen Titans Go” avec avec Cartoon Network.

Teen Titans Go! est une série qui suit les aventures décalées des Teen Titans, un groupe de jeunes super-héros : Robin, Starfire, Cyborg, Raven, et Beast Boy. Contrairement aux séries super-héroïques classiques, Teen Titans Go! se concentre davantage sur la vie quotidienne et les moments comiques de l’équipe quand ils ne sont pas en mission. On les voit dans des situations banales, comme gérer leur colocation, essayer de cuisiner, ou se disputer pour savoir qui est le chef, tout en ajoutant beaucoup d’humour, de parodie, et des clins d’œil à l’univers des super-héros.

Pour voir le 1er épisode gratuitement, rendez-vous sur L’Aktu Free de votre Freebox et pour visionner la suite, rendez-vous dès maintenant sur Cartoon Network, une chaîne optionnelle de la Freebox proposée à 0,99€ par mois ou avec la pack Warner.

