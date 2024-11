Réseau mobile : si Xavier Niel réclame un New Deal 2, l’État considère qu’il “a fait sa part” mais…

Le gouvernement se veut rassurant sur le soutien aux opérateurs dans le cadre du déploiement du réseau mobile, mais rejette l’idée de Xavier Niel d’un plan d’une grande ampleur.

Dans un courrier adressé à Marina Ferrari, ex-secrétaire d’État au numérique, et à Laure de La Raudière, présidente de l’Arcep, Free a plaidé début avril pour une extension du dispositif de couverture ciblée (DCC), pilier de l’accord signer en 2018 entre les opérateurs et l’Etat. Comme l’a révélé l’AFP le 6 juin, l’opérateur propose, en échange de la prolongation de ses fréquences, d’investir 555 millions d’euros pour l’installation de 1200 nouveaux pylônes dans les zones mal desservies, prolongeant ainsi le dispositif au-delà de sa date de fin en 2025. Le ministre délégué à l’Industrie Marc Ferracci est revenu sur ce projet dans une interview aux Echos.

Il considère ainsi que “l’État a fait sa part”, avec 3 milliards d’euros déjà dépensés mais ne rejette pas l’idée de faciliter la vie des opérateurs. En effet, le projet de loi de simplification de la vie économique, voté au Sénat, prévoit une facilitation de déploiement de la couverture mobile par Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom. De plus, le ministre ajoute être “à l’écoute et prêt à enrichir le texte lorsqu’il sera à l’assemblée nationale”.

