Bye bye Galaxy ? Samsung envisagerait une nouvelle identité pour ses appareils haut de gamme

Depuis le premier Galaxy S en 2010, Samsung a frappé fort dans l’univers Android, devenant le rival incontournable d’Apple. En 2024, le géant coréen semble prêt à secouer sa propre recette en envisageant la création d’une nouvelle marque dédiée à ses modèles les plus haut de gamme.

Selon le média coréen E-Today, Samsung pourrait lancer une marque distincte pour ses smartphones premium, rappelant le cas de Hyundai et Genesis dans l’automobile. L’objectif ? Offrir une identité unique à ses modèles de luxe, loin des « Galaxy » classiques. Cette idée fait écho aux déclarations de Lee Young-hee, cadre dirigeante de Samsung, qui jugeait le moment opportun pour rafraîchir un nom devenu très « grand public ».

L’art de se réinventer

Samsung n’a cessé d’innover, des smartphones pliants à l’intégration de l’intelligence artificielle, et cette transformation permettrait au constructeur de s’ancrer encore plus solidement dans le premium, notamment sur le marché américain où Apple reste le roi. Cette nouvelle identité pourrait bien repositionner la marque, trop souvent associée à des modèles « milieu de gamme », et offrir un coup de frais à l’image de Samsung.

Le Galaxy restera… avec quelques nouveautés

Les fans des Galaxy peuvent souffler : même si un changement est en vue, il est peu probable que Samsung abandonne complètement un nom aussi emblématique. La transition serait douce, et les futurs modèles comme le successeur du S25 Ultra pourraient amorcer cette évolution vers une gamme premium entièrement redéfinie.

Samsung semble déterminée à imposer sa vision du smartphone de demain, entre un Galaxy Ring en préparation, des écrans extensibles, et des incursions dans la réalité mixte. Une nouvelle ère s’annonce, et le Galaxy pourrait bientôt avoir un grand frère encore plus prestigieux.

