L’application Téléphone de Google va pouvoir préciser la raison d’un appel

Sur Android, il sera possible de connaître la raison derrière l’appel d’une entreprise.

Veuillez décliner votre nom et vos intentions avant de me contacter. La firme de Mountain View a annoncé que son application téléphonique intègre dorénavant une fonction d’appels vérifiés. Ainsi, il est possible de connaître l’origine de l’appel, mais aussi de savoir pourquoi une entreprise vous contacte.

“Téléphone” permettra ainsi “d’éviter les arnaques et la fraude” d’après Google, puisque le géant va travailler avec plusieurs entreprises pour qu’elles authentifient leur numéro. Plus difficile lorsque l’on est un escroc de se faire passer pour une entreprise vérifiée donc, qui sera certifié par un badge et son logo s’affichant lors de l’appel.

Un serveur dédié sera mis en place, où les entreprises pourront indiquer leur numéro de téléphone, le votre et l’objectif derrière l’appel. Des exemples précis ont été présentés par Google, comme “installation de la connexion Internet” ou “votre livraison de nourriture” par exemple, selon l’activité de l’entreprise. Toutes ces informations seront indiquées lorsque votre téléphone sonnera.

Dans un premier temps, cette fonctionnalité ne sera accessible que pour les entreprises utilisant les serveurs de Google. Et le géant américain précise que ” Les appels sans badge « appel vérifié » ne sont pas nécessairement du spam. L’appel peut être fait depuis une entreprise enregistrée qui n’a pas fourni d’information pour les appels vérifiés “. Elle est activée par défaut sur le téléphone et Google rassure sur les données des appels, qui sont supprimées des serveurs “dans les minutes suivant la vérification“.

Source :Android police via Frandroid