Abonnés Livebox : fans de cinéma ? Orange vous propose un outil pratique pour ne rien louper

Orange propose une fonctionnalité plutôt intéressante pour ceux qui souhaitent être averti lorsqu’un film est disponible sur sa plateforme de VOD.

Impatient de regarder un film diffusé au cinéma depuis votre canapé ? Le service de vidéo à la demande vous permet d’être alerté lorsqu’un film est disponible sur la plateforme. Pour cela, il suffit de vous identifier sur la VOD d’Orange et de cliquer sur l’affiche du film qui vous intéresse. Un bouton “M’alerter de la disponibilité en VOD” en dessous de cette dernière. Quand vous êtes inscrit à cette alerte, vous serez averti par SMS ou e-mail quand le film sera disponible.

En ce moment, 190 films sont proposés comme Monsieur Aznavour de Mehdi Idir et Grand Corps Malade avec Tahar Rahim, Transformers : le commencement de Josh Cooley, The Killer de John Woo, L’amour Ouf de Gilles Lellouche et bien d’autres encore. À noter que les films peuvent être proposés à la location ou à l’achat.

