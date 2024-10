Android : Google lance trois nouvelles fonctionnalités pour lutter contre le vol de smartphones

Google veut rendre la vie impossible aux voleurs de smartphones avec plusieurs outils pratiques sur Android.

Un vol à l’arraché peut vite arriver et il est important, quand c’est possible, de verrouiller rapidement son smartphone à distance pour éviter des conséquences plus graves (vol de données, utilisation du smartphone pour des escroqueries…).

Heureusement, de nouvelles fonctionnalités visant à faciliter cela sont en cours de déploiement sur Android.

La protection contre le vol est une option intelligente qui verrouille automatiquement votre téléphone en cas de détection d’un mouvement brusque. Grâce à l’accéléromètre intégré, si un changement soudain d’orientation suivi de mouvements typiques d’une personne courant est détecté, cela peut signaler un vol à l’arraché, et votre appareil sera immédiatement verrouillé.

Le verrouillage hors ligne est une fonctionnalité clé qui protège votre téléphone s’il est déconnecté pendant une durée prolongée. Ce mécanisme empêche les voleurs d’activer le mode avion pour rendre le téléphone injoignable. Ainsi, même sans connexion, votre mobile reste sécurisé.

Le verrouillage à distance simplifié, déjà disponible via l’outil Find My Device, permet de bloquer l’accès à vos données en verrouillant votre téléphone à distance. La nouveauté à venir est la possibilité de le faire directement via votre numéro de téléphone lié, sans avoir à passer par votre compte Google, rendant la protection encore plus accessible.

Pour savoir si vous y avez accès, rendez-vous dans le sous-menu Google des paramètres de votre smartphone. Vous trouverez une nouvelle entrée “Protection contre le vol” dans l’onglet “Tous les services”. Le déploiement de ces outils est progressif.

Source : Android Authority

