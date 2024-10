Free est-il aujourd’hui l’opérateur le plus cher sur les box d’entrée de gamme ?

Dans son nouveau baromètre du coût des box internet des prix, Ariase révèle que Free propose l’abonnement fibre d’entrée de gamme le plus onéreux en France depuis la fin de sa promotion sur la Freebox Révolution Light.

Ariase, acteur incontournable dans la comparaison des offres d’abonnement internet et mobile, vient de publier son indice de prix d’octobre 2024. Cet outil de suivi des tarifs, lancé en 2020, permet d’analyser l’évolution des coûts pour les consommateurs. Malgré l’arrivée de la période commerciale charnière de l’automne, le baromètre révèle une relative stabilité des prix des box internet.

Selon les données relevées, le coût moyen d’un abonnement fibre d’entrée de gamme lissé sur 24 mois s’établit en octobre à 28,59 € par mois. Ce chiffre, calculé pour un nouveau client, montre une légère hausse de 1,5 % par rapport au mois dernier. Toutefois, sur un an, le prix est en baisse notable de 8 %, ce qui peut être interprété comme une volonté des opérateurs d’attirer de nouveaux abonnés avec des offres compétitives.

Malgré cette tendance générale, tous les opérateurs n’adoptent pas la même stratégie. En effet, si la majorité a prolongé ses offres promotionnelles, Free a choisi de ne pas reconduire son offre spéciale sur la Freebox Révolution Light., laquelle est repassé à un tarif fixe de 29,99€/mois, contre 24,99€/mois pendant 1 an précédemment. Ce changement ferait de Free l’opérateur proposant désormais l’abonnement fibre le plus coûteux du marché sur ce segment. L’opérateur affiche un tarif moyen de 32,03 € par mois sur 24 mois, frais d’activation inclus. En comparaison, Red by SFR est le mieux positionné sur le marché et propose une offre à 24,53 € par mois, créant un écart significatif de prix de plus de 7 €.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox