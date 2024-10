Free lance une nouvelle petite mise à jour de son application d’espace abonné sur Android et iOS

L’application continue de se peaufiner pour les abonnés fixe et mobile de l’opérateur.

Proposée à la fois aux abonnés Free Mobile et Freebox, l’application Free a reçu le 1er octobre une nouvelle mise à jour sur iOS (2.4.1) et sur Android. Les développeurs annoncent un nouveau changement à savoir, la modification d’affichages pour les forfaits.

L’application Free permet de gérer facilement son abonnement et ses services depuis son smartphone. Pour les abonnés Freebox, il est notamment possible d’accéder au réglage des services, options TV, consulter et télécharger les factures et d’accéder à la messagerie vocale et à sa consommation téléphonique, ou encore de se rendre dans la boutique d’accessoires. L’accès au WiFi ou encore à la rubrique de déménagement et l’assistance Free Proxi est également proposé.

Pour les abonnés Free Mobile, l’application propose un accès aux informations de votre ligne mobile (consommation data, appels, SMS), et permet l’activation ou désactivation des options et services (comme l’itinérance à l’étranger) sans oublier le paiement et consultation des factures mobile ou encore le suivi des commandes et des livraisons de cartes SIM ou de mobiles , le changement de forfait ou de numéro de ligne.

La dernière évolution importante pour l’application date du 2 septembre dernier avec l’intégration du suivi de la commande de votre carte SIM, et son activation ainsi que la possibilité de gérer vos mobiles.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox