Orion : Les lunettes holographiques de Meta qui veulent détrôner nos smartphones

Et si votre prochain écran était une paire de lunettes ? Oubliez les smartphones, Meta voit plus loin avec Orion.

Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, a levé le voile sur Orion, son prototype de lunettes à réalité augmentée et intelligence artificielle. Présentées ce mercredi 25 septembre, ces lunettes futuristes pourraient bien changer notre manière d’interagir avec le monde numérique.

Loin des casques encombrants, Orion se veut légère (moins de 100 grammes) et sans fil. Équipées d’une caméra, d’écouteurs et d’un assistant IA à commande vocale, elles projettent directement dans votre champ de vision des images, des vidéos et même des hologrammes de personnes, le tout sans vous isoler de votre environnement. Un bracelet doté de capteurs pourrait même permettre de contrôler les fonctionnalités par la pensée. “C’est comme une machine à voyager dans le temps”, s’enthousiasme Mark Zuckerberg, le PDG de Meta. “Elles offrent un aperçu d’un futur vraiment excitant.”

Après dix ans de développement, ces lunettes pourraient bien être la prochaine révolution technologique, succédant aux ordinateurs et aux smartphones. Mais le chemin n’est pas sans embûches. Le métavers, projet cher à Zuckerberg, peine à séduire le grand public, et les investissements massifs dans la division Reality Labs creusent les pertes de l’entreprise.

“Le battage médiatique autour du métavers est derrière nous, et tant mieux”, admet Vishal Shah, vice-président chargé du métavers chez Meta. “Nous nous concentrons sur le long terme, pour recréer la sensation de présence, même à distance.” De son côté, l’analyste Jeremy Goldman voit en Orion “le pari de Meta sur un monde post-smartphone”. Selon lui, tout dépendra de la capacité de ces lunettes à simplifier réellement la vie quotidienne et de leur prix. “Si Meta joue bien ses cartes, notamment avec l’intégration de l’IA en temps réel, ces lunettes pourraient devenir bien plus qu’un simple gadget tape-à-l’œil.”

Le futur nous dira si Orion est la prochaine étape incontournable ou un rêve de science-fiction. En attendant, le projet a de quoi susciter la curiosité et relancer le débat sur l’avenir de nos interactions numériques.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox