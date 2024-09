Le saviez-vous : les abonnés Freebox Ultra, Pop et Delta bénéficient d’un coup de pouce pour trouver les films et séries qu’ils recherchent

Sur le Player TV Free 4K ou Devialet, la commande vocale peut vous permettre de savoir sur l’interface TV dans quelle plateforme de SVoD ou de VOD un contenu est disponible.

Si l’application mobile JustWatch s’avère être la solution la plus pratique pour trouver rapidement dans quel service de SVOD (Prime Video, Netflix, Disney+, Max, Paramount+, AppleTV+ etc) ou VOD sont disponibles un film ou une série, les abonnés Freebox peuvent utiliser la commande vocale de leur télécommande, Google Assistant pour la Freebox Pop et Ultra ou Alexa pour le Player Devialet de la Freebox Delta.

Player Freebox Pop et Ultra

Il suffit d’appuyer sur la touche Google Assistant de votre télécommande Pop et prononcer le nom du film en question sur Oqee, puis de le sélectionner si plusieurs choix s’affichent à l’écran. Le synopsis est alors présenté tout comme les plateformes disponibles comme ici Prime Video, Google Play Films et Apple TV pour le film . Les services de SVOD concernés et de VOD (location et achat) sont ainsi proposés. Autre point positif, le synopsis du contenu, son score (IMDb, Rotten Tomatoes) les informations sur la distribution sont également détaillés.

Via le Player Devialet de la Freebox Delta

Pour la Freebox Delta (Player Devialet), il faudra avoir recours à Alexa. Pour savoir où regarder un film ou une série, on vous conseille de demander par exemple : “Alexa, lance Gladiator”. S’affichent alors différentes rubriques où retrouver les films de la saga et les contenus liés, on retrouve ”A la télévision” (diffusion sur les chaînes TV), “En vidéo à la demande”, sur “Prime Video”, “Sur Netflix”, ou en “Replay”. La présentation est ainsi différente de celle de la Freebox Pop, le chemin d’accès aussi puisqu’ il faudra souvent bien ouvrir les yeux et scroller pour trouver le contenu recherché, bien que cela reste très simple. En cliquant sur le programme en question, la plateforme correspondante s’ouvre directement.

