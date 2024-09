Numérique : Thierry Breton démissionne de son poste à la Commission européenne

Thierry Breton, a annoncé ce lundi matin sa démission de son poste de commissaire européen au Marché intérieur. Dans une lettre adressée à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne récemment réélue, Thierry Breton exprime sa décision de quitter ses fonctions avec effet immédiat.

Selon Thierry Breton, Ursula von der Leyen aurait demandé à la France de retirer son nom de la liste des candidats pour les postes du futur exécutif européen. Il précise que cette décision aurait été prise sans discussion préalable avec lui, évoquant des “raisons personnelles”. En contrepartie, la France se serait vue offrir un portefeuille prétendument plus influent. Face à cette situation, Thierry Breton a exprimé sa fierté d’avoir servi l’Europe pendant cinq ans, avant d’annoncer sa démission.

Suite à cette annonce, l’Élysée a réagi en communiquant que Stéphane Séjourné, ancien ministre aux Affaires étrangères et secrétaire général du groupe Renaissance, serait proposé par la France pour siéger au Collège. Ce choix vient donc remplacer la candidature de Thierry Breton, en réponse à la demande présumée de la présidente de la Commission européenne.

Le bilan de Thierry Breton en tant que commissaire

Durant son mandat, Thierry Breton a joué un rôle clé dans la mise en place de projets réglementaires visant à encadrer les pratiques des grandes plateformes numériques en Europe. Ancien ministre de l’Économie sous Jacques Chirac et PDG d’Atos de 2009 à 2019, il a porté des initiatives majeures telles que le Digital Markets Act (DMA) et le Digital Services Act (DSA). Ces règlements ont pour but de réguler le marché numérique européen et de protéger les consommateurs contre les abus de pouvoir des grandes entreprises technologiques.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox