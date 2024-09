Technologie d’écoute active : quand la pub s’invite dans nos discussions privées

Depuis plusieurs années, une question intrigue et inquiète les utilisateurs de smartphones et d’ordinateurs : sommes-nous écoutés à notre insu pour recevoir de la publicité ciblée ? Bien que jusqu’à présent aucune preuve concrète n’ait été apportée pour confirmer cette hypothèse, une nouvelle société de marketing affirme avoir mis au point une technologie qui pourrait alimenter les théories du complot les plus redoutées.

La société en question, filiale du groupe américain Cox Media, prétend avoir développé une technologie d’”écoute active”. Selon ses affirmations, cette technologie serait capable d’activer les micros de nos appareils électroniques – téléphones, ordinateurs, téléviseurs – et d’analyser les conversations privées en temps réel. L’objectif serait de détecter des mots-clés tels que “acheter une voiture” ou “renégocier un crédit”, afin d’envoyer des publicités ciblées basées sur ces échanges. Si cela se confirme, cela constituerait une avancée controversée dans l’univers déjà sensible de la publicité numérique.

Le projet a été initialement révélé en novembre 2023 sur le site de l’entreprise, mais la page a rapidement été retirée. Cependant, en août 2024, de nouveaux documents ont fuité, révélant des détails supplémentaires sur cette technologie. Ces documents, constitués principalement de présentations commerciales, mentionnent des partenariats avec des géants de la publicité numérique comme Google, Facebook et Amazon, ajoutant à la crédibilité et à l’inquiétude autour du projet.

Un système en place ou simple effet d’annonce ?

Malgré les informations dévoilées, il reste à ce jour incertain que cette technologie soit déjà déployée. Le site d’investigation “404 Media”, à l’origine de la fuite des documents, a contacté certains des partenaires mentionnés. Google a immédiatement mis fin à toute relation avec la société, tandis que Facebook pourrait suivre le même chemin, étant donné que ses politiques internes interdisent explicitement l’utilisation des microphones à des fins publicitaires. De son côté, Amazon a nié avoir collaboré avec l’entreprise sur cette technologie.

L’absence de preuves tangibles et les réactions rapides des acteurs majeurs de la publicité numérique laissent à penser que ce projet pourrait encore être à l’état d’ébauche.

La réalité derrière les publicités ciblées

L’idée que nos appareils nous écoutent en permanence n’est pas nouvelle, et de nombreuses études ont déjà tenté de démystifier ce phénomène. Jusqu’à présent, aucune preuve solide n’a été apportée confirmant que des géants comme Google, Facebook ou Amazon espionnent les conversations des utilisateurs pour leur envoyer des publicités personnalisées. Ce qui est certain, c’est qu’ils sont extrêmement performants pour créer des profils publicitaires à partir des données que nous laissons en ligne : nos recherches, nos achats, nos interactions sur les réseaux sociaux, etc.

D’un point de vue technique, l’enregistrement en continu des conversations de millions d’utilisateurs, suivi de leur analyse en temps réel, représenterait un défi colossal, tant en termes de logistique que de légalité. L’ampleur des données à collecter et à traiter serait tout simplement gigantesque, sans compter les barrières légales liées à la protection de la vie privée.

Une inquiétude légitime, mais pas encore fondée

Bien que la révélation de cette technologie d’écoute active ait de quoi faire frémir, il n’y a pour l’instant aucune preuve que nos téléphones ou ordinateurs nous espionnent réellement pour des fins publicitaires. Les grandes entreprises technologiques, déjà sous le feu des critiques pour leur gestion des données personnelles, semblent également avoir pris leurs distances avec ce projet. En attendant de nouvelles informations, il semble plus probable que ces acteurs continuent d’affiner leurs méthodes actuelles de profilage à partir des traces numériques que nous laissons volontairement derrière nous. Cependant, cette affaire nous rappelle à quel point la frontière entre technologie et intrusion dans la vie privée peut être ténue.

Source : Franceinfo

