Altice : feu vert du CSA pour le rachat d’une chaîne d’info disponible sur les Freebox

Altice va s’emparer de D !CI TV, le conseil supérieur de l’audiovisuel autorise le rachat de la chaîne d’information locale.

C’est fait, le CSA autorise la maison-mère de SFR et BFM TV à prendre le contrôle des deux chaînes D !CI Alpes et D !CI Provence, disponibles sur la TNT locale et accessibles gratuitement sur les box des opérateurs (canal 930 et 940 sur les Freebox).

D !CI TV se revendique être la télévision locale la plus regardée de France, devançant même sur sa zone “toutes les chaînes de la TNT, ainsi que Canal + et Arte”.

“A l’issue de l’opération envisagée, le groupe Altice détiendrait directement ou indirectement 95 % du capital de la société D !CI Régie, qui elle-même détiendrait 100 % de D !CI TV, modifiant ainsi le contrôle de cette société”, précise la décision publiée aujourd’hui au Journal Officiel.

Altice poursuit ainsi sa stratégie de développement dans les chaînes d’informations afin de faire de l’ombre à France 3. La première chaîne d’info en continu en France accélère depuis plusieurs mois sa régionalisation. Après BFM Paris, Lyon, Grand Lille TV et Grand Littoral plus récemment, une dizaine de déclinaisons sont prévues dans les grandes villes d’ici 2021. En parallèle, la maison-mère de SFR s’est rapprochée du réseau vià (22 chaînes), le CSA leur a d’ailleurs donné son accord fin mars pour la création d’une joint-venture à part égale en vue de la constitution d’un réseau de chaînes locales permettant des synergies en matière de publicité et des échanges de programmes.