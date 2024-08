Deezer et DAZN fusionnent leurs forces pour séduire les fans de musique et de sport

Deezer, la plateforme musicale française, et DAZN, l’un des leaders internationaux du streaming sportif, ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique pluriannuel visant à révolutionner l’accès aux contenus musicaux et sportifs en France. Ce partenariat inédit, qui intervient dans le sillage de l’acquisition par DAZN des droits de diffusion exclusifs de la Ligue 1 McDonald’s en France, promet de redéfinir l’expérience utilisateur pour les amateurs de sport et de musique.

Dès cette année, les utilisateurs français pourront bénéficier d’offres premium combinant les services de Deezer et de DAZN, grâce à des parcours d’activation simplifiés et une gestion de paiement centralisée. Ce partenariat vise à offrir une synergie entre les deux plateformes, permettant ainsi aux fans de musique de découvrir les sports, et vice versa.

Cette collaboration s’inscrit dans la volonté de Deezer et de DAZN de créer un écosystème où la musique et le sport se rejoignent, connectant les utilisateurs à travers des expériences uniques. « C’est un partenariat unique et une nouvelle étape passionnante dans notre collaboration avec DAZN. Nous unissons nos forces pour apporter encore plus de valeur aux fans sur les deux plateformes », a déclaré Ivana Kirkbride, directrice commerciale de Deezer. Elle a ajouté que la France est seulement le point de départ de cette initiative, avec une extension prévue dans d’autres pays européens comme l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse dans un futur proche.

Pour DAZN, ce partenariat marque également une étape clé dans leur stratégie de développement en France, surtout après être devenu le diffuseur exclusif de la Ligue 1 McDonald’s, un coup de maître qui leur permet de proposer l’intégralité des 306 matchs de la saison, avec huit matchs sur neuf en direct chaque semaine. Alice Mascia, DAZN DACH CEO et Group CMO, a exprimé son enthousiasme pour ce partenariat, soulignant que cette collaboration démontre la convergence croissante entre le sport, la musique, et le divertissement. « C’est un excellent concept, et nous avons hâte de le développer et de l’étendre », a-t-elle déclaré.

Ce partenariat ne se limite pas à des offres promotionnelles, mais comprend également des initiatives marketing communes et la création d’expériences sportives et musicales co-marquées, renforçant ainsi les liens entre les deux univers.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox