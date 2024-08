Free Mobile envoie un mail à ses abonnés pour leur annoncer les nouveautés très récemment lancées dans leur forfait

Surfer avec les 35 Go/mois inclus en roaming du forfait le plus musclé de Free Mobile, c’est possible depuis le 23 juillet sans surcoût en Indonésie, Hong-Kong, Egypte, la Corée du Sud, Macao et Paraguay.

“Il y a des news à ne pas manquer “, lancer des enrichissements pendant les vacances d’été peut passer inaperçu surtout quand les clients concernés sont en train de voyager ou de se reposer au soleil, Free le sait très bien. Pour informer au mieux ces derniers, l’opérateur envoie actuellement un mail pour les informer que pour “pour la 3ème fois cette année, leur Forfait Free 5G devient encore plus généreux”

Depuis le 23 juillet, les abonnés au forfait à 19,99€/mois (15,99€ ou 9,99€ avantage Freebox) profitent sans surcoût de 6 nouvelles destinations incluses dans les 35 Go/mois en 4G ou 5G selon la destination, utilisables depuis l’étranger, à savoir l’Indonésie, Hong-Kong, l’Egypte, la Corée du Sud, Macao et le Paraguay.

“Ces nouvelles destinations s’ajoutent automatiquement aux destinations déjà incluses et vous font désormais profiter de plus de 110 destinations depuis l’étranger avec votre Forfait Free 5G”, indique l’ex-trublion.

Par ailleurs, à compter du 12 septembre prochain, certaines conditions évolueront. Le tarif des appels émis depuis Chypre du Nord et la Turquie vers ces pays et la France métropolitaine sera de 1,49€/min alors que les appels de l’Algérie vers l’Algérie et la France métropolitaine sera de 1,17€/min. Pour le Brésil, la Chine, les Emirats arabe unis, l’Inde, le Mexique, le Sénégal, la Thaïlande et la Tunisie vers ces pays et la France, l’Europe et DOM et le reste du monde, les appels seront alors facturés 2,99€/min.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox