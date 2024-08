LFP : beIN Sports et DAZN gagnent la bataille des droits TV de la Ligue 1

Le conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a récemment validé deux offres majeures concernant les droits de diffusion de la Ligue 1, mettant ainsi fin à une longue saga qui a tenu en haleine les amateurs de football.

Lors de sa réunion mercredi, le conseil d’administration de la LFP a confirmé l’offre de beIN Sports pour diffuser une affiche par journée de championnat pour un montant de 100 millions d’euros par saison. Toutefois, quelques détails restent à finaliser. Cette information a été confirmée par une source proche de l’instance et relayée par l’AFP, corroborant une annonce de L’Équipe. L’accord prévoit que 80 % de cette somme sera directement versée à la LFP, qui se chargera ensuite de la redistribution entre les clubs. Les 20 % restants seront directement alloués aux clubs par des sponsors qataris.

L’offre de DAZN

La semaine précédente, le conseil d’administration avait déjà approuvé une offre substantielle de la part de DAZN, la plateforme britannique de streaming sportif. Cette offre couvre la diffusion de huit matches sur neuf par journée pour une moyenne annuelle de 400 millions d’euros sur cinq saisons. DAZN a également négocié une clause de sortie après deux ans si le seuil de 1,5 million d’abonnés n’est pas atteint, offrant ainsi une certaine flexibilité dans l’accord.

Négociations en cours

Bien que les accords principaux soient entérinés, plusieurs discussions sont encore en cours. Parmi elles, la question de l’offre de quasi-direct précédemment proposée par Free Ligue 1 reste à résoudre. De plus, la LFP, beIN et DAZN doivent encore s’accorder sur la programmation de l’affiche de beIN Sports, qui possède par ailleurs les droits de diffusion de la Ligue 2 le samedi et souhaite éviter des chevauchements de matchs.

Un début de saison imminent

Le championnat de France de Ligue 1 reprendra le week-end des 17 et 18 août prochains, marquant le début d’une nouvelle ère de diffusion pour le football français. Les fans peuvent s’attendre à une couverture médiatique enrichie et diversifiée, grâce à ces nouveaux partenariats avec DAZN et beIN Sports.

Avec ces accords, la LFP espère non seulement maximiser les revenus de diffusion, mais aussi offrir une expérience de visionnage améliorée pour les supporters de football à travers le monde.

Source : L’Équipe

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox