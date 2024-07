Apple : la puce NFC des iPhone enfin accessible aux applications bancaires

Payer avec son iPhone, non plus uniquement via Apple Pay, mais aussi avec les applications de diverses banques, deviendra bientôt une réalité au sein de l’Union européenne. Cette avancée découle des récents engagements pris par Apple, désormais approuvés par la Commission européenne, pour ouvrir la puce NFC de ses smartphones à d’autres acteurs du marché. Une évolution majeure qui promet de redéfinir le paysage des paiements mobiles.

En janvier dernier, Apple a présenté une série d’engagements visant à libéraliser l’accès à la puce NFC de l’iPhone dans l’UE. Cette initiative est apparue nécessaire après que le régulateur européen, suite à une enquête approfondie, a identifié que le contrôle exclusif de cette technologie par Apple pouvait restreindre la concurrence sur le marché des portefeuilles mobiles. En effet, la mainmise de la firme de Cupertino sur la NFC constituait un abus de position dominante, nuisant à la diversité et à l’innovation dans ce secteur.

Engagements et contraintes d’Apple

Afin d’éviter une amende potentiellement substantielle, Apple a décidé de permettre à des services bancaires concurrents d’accéder à la puce NFC de l’iPhone. Cela permettra aux utilisateurs de payer avec leur smartphone aussi facilement qu’avec Apple Pay, mais via des applications autres que celles d’Apple, comme celles de leurs banques. Actuellement, seul Apple Pay bénéficie de cet accès pour les paiements mobiles sans contact.

La Commission européenne a donné son aval à ces propositions, rendant les engagements d’Apple contraignants pour les dix prochaines années. Margrethe Vestager, commissaire à la concurrence, a salué cette décision, affirmant qu’elle ouvre la concurrence dans ce secteur crucial et empêche Apple d’exclure d’autres portefeuilles mobiles de l’écosystème de l’iPhone. Désormais, les concurrents pourront véritablement rivaliser avec Apple Pay pour les paiements mobiles en magasin.

Modalités et implications pour les utilisateurs

Apple s’engage à offrir un accès gratuit à la NFC, sans contraindre les tiers à utiliser Apple Pay ou l’application Cartes. Cet accès se fera via le mode HCE (Host Card Emulator), garantissant la sécurité des informations de paiement.

Les utilisateurs pourront choisir une application de paiement par défaut pour effectuer leurs transactions en magasin. Le processus de paiement restera similaire à celui d’Apple Pay, incluant le double clic sur le bouton d’allumage pour lancer l’application et l’authentification biométrique. Ces nouvelles modalités seront effectives pour une période de dix ans.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox