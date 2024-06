Free : les appareils compatibles avec la fonction Chromecast sur l’application Oqee et les limitations

Pratique pour les abonnés Free qui souhaitent profiter de leurs émissions et films préférés sur un grand écran, les fonctions Chromecast et Airplay sur l’application Oqee by Free suivent un mode de fonctionnement.

Disponible notamment sur Android et iOS, l’application TV Oqee by Free propose pour les abonnés Freebox et Free Mobile 5G une fonctionnalité Chromecast qui permet de diffuser le contenu de votre mobile ou tablette directement sur votre télévision. “Cependant, il est important de noter que certaines chaînes, telles que NRJ 12 et Chérie 25, n’autorisent pas la diffusion par Chromecast”, annonce ce 26 juin Free sur son portail web. Il est ainsi conseillé de vérifier les restrictions de diffusion pour certaines chaînes avant de commencer à caster

Appareils compatibles

Pour profiter pleinement de la la fonction Chromecast de l’application OQEE by Free, il est nécessaire de disposer d’un des appareils suivants, dévoile l’opérateur :

Player TV 4K

Boitiers ou télévisions équipés de la technologie Chromecast

Clé Chromecast Google TV

Clé Chromecast 2, 3 et Ultra

N’oubliez pas de vérifier les restrictions de diffusion pour certaines chaînes avant de commencer à caster

Utilisation de la fonction AirPlay sur Oqee by Free

L’application TV de Free permet également de diffuser son contenu via AirPlay sur son équipement TV.

Pour utiliser cette fonction, “il est impératif que votre iPhone ou iPad soit connecté au même réseau WIFI que votre équipement TV compatible. Cette connexion commune est essentielle pour assurer une diffusion fluide et sans interruption”, explique Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox