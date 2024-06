Abonnés Freebox : Amazon annonce son Prime Day avec une avalanche de promos et d’offres spéciales

L’événement annuel Prime Day d’Amazon sera de retour du 16 au 17 juillet prochain, avec de nombreux avantages pour les abonnés Prime sur le site de ecommerce mais aussi pour les services inclus dans l’abonnement.

A noter dans son agenda pour ne pas louper de bonnes affaires. Le compte à rebours du rendez-vous Prime Day est officiellement lancé par Amazon. Dès le 11 juillet à 00h01 et jusqu’au 12 juillet à minuit, les abonnés Amazon Prime pourront bénéficier des “des millions de bonnes affaires sur des marques comme Clinique, Allbirds et Kiehl’s“. De nouvelles offres continueront d’être publiées toutes les cinq minutes pendant certaines périodes tout au long de l’événement, afin que les membres puissent revenir souvent faire leurs achats pour trouver quelque chose qu’ils aiment.

Cette dixième édition sera ainsi l’occasion de faire des affaires sur de nombreux produits si vous êtes abonnés Prime. Le géant américain annonce également que les membres Prime peuvent commencer à profiter des économies Prime Day dès maintenant, avec un accès anticipé aux offres sur des produits de marques populaires telles que New Balance, HP et Coach. D’autres offres seront proposées comme Amazon music Unlimited avec cinq mois gratuits, 15 jeux offerts au feret à mesure sur Prime Gaming…

Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et dans la nouvelle offre Freebox Ultra et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe

