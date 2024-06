Amazon Prime envoie un mail à ses abonnés pour leur annoncer la fin du Pass Ligue 1

Clap de fin pour la chaîne Le Pass Ligue 1 et ses contenus sur Prime. Les abonnements vont être automatiquement résiliés.

A l’heure où la Ligue 1 ne connaît toujours son diffuseur pour les 5 prochaines saisons, Amazon annonce la fin de son Pass Ligue 1 sur Prime Vidéo à ses abonnés à partir du 19 juin :

“Suite à la fin de la saison 2023-2024 et en raison de la fin du cycle en vigueur des droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 par Prime Video, la chaîne Le Pass Ligue 1 ne sera plus disponible dans sa forme actuelle sur le service à compter du 19 juin 2024. Par conséquent, vous ne serez plus en mesure d’accéder à cette chaîne”, indique actuellement la firme de Jeff Bezos dans un mail envoyé aux membres Prime concernés. Ainsi, les clients ne seront automatiquement plus débités à l’avenir au titre du forfait d’abonnement à cette chaîne.

“Vous n’avez donc aucune action à prendre pour résilier votre abonnement au Pass Ligue 1”, poursuit Amazon qui invite aujourd’hui ses membres à rester à l’écoute alors que “les futurs diffuseurs de la prochaine saison de Ligue 1 et de Ligue 2 ne sont pas encore connus”.

En août 2021, Amazon a volé à la rescousse du football français avec le lancement de son Pass Ligue 1 à 12,99 euros par mois en plus de l’abonnement à Amazon Prime. Le groupe avait alors acquis les droits de diffusion de 80% de la Ligue 1 mais aussi la Ligue 2 pour trois saisons, à la suite du fiasco de Mediapro et sa chaîne Telefoot.

Source : @thomassoltys

