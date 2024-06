WiFi optimal et Livebox : Orange lance deux nouveaux services à domicile qui ne sont pas donnés

Performance Wifi

Avec ce service, “un technicien spécialisé se déplace au domicile du client pour revoir l’installation wifi de façon optimale en fonction de son logement mais aussi de ses usages et besoins”, annonce un communiqué. Cette prestation “Performance Wifi” est proposée au prix de 199€, avec 99,50€ de crédit d’impôt. Onéreuse, elle s’adresse à ceux qui ne sont pas du tout à l’aise avec les technologies ou dont l’habitat de part sa surface par exemple requiert quelques connaissances pour obtenir une couverture décente via le réseau sans fil.

Déménagement Personnalisé

Pour les abonnés un peu perdus qui souhaitent déménager et conserver leur box, Orange propose désormais en parallèle le service “Déménagement Personnalisé”. Concrètement,“un technicien spécialisé se rend au nouveau domicile du client pour réinstaller et reconfigurer de manière optimale et esthétique l’ensemble des équipements et objets connectés du foyer (ordinateurs, tablettes, smartphones, imprimantes, objets connectés…). Il accompagne également le client pour mettre en place l’installation wifi optimale dans son nouveau logement et le forme même pour un usage moins énergivore de ses équipements”, indique l’opérateur. Encore une fois, cette prestation n’est pas accessible au plus grand nombre, puisqu’elle sera facturée 299€, avec 149,50€ de crédit d’impôt.

Ces nouveaux services sont systématiquement préparés en amont avec un coach dédié par téléphone pour s’adapter au besoin de chaque client, lequel sera disponible pendant 30 jours après le passage du technicien. “Ces prestations sont assorties de l’Engagement 100% satisfait”, apprend-on. Reste à savoir qui sera intéressé à l’heure où les Français sont de plus en plus à l’aise avec les technologies. Les nombreux tutoriels disponibles aident aussi à améliorer soi-même sa connexion et installer sa box sans encombre.