Abonnés Orange et Sosh : 3 nouvelles chaînes Warner arrivent gratuitement sur vos box

Dès ce jeudi, trois nouvelles chaînes seront incluses gratuitement pour les abonnés Orange et Sosh avec une offre TV.

Alors que les chaînes Turner avaient disparu de certaines offres d’Orange il y a un an et demi, plusieurs chaînes du groupe de médias Warner Bros Discovery reviendront sur les Livebox et boîte Sosh ce 6 juin et gratuitement.

Ainsi, les utilisateurs pourront accéder à Warner TV sur le canal 78. On y trouve des contenus premium inédits, du grand spectacle mais aussi des séries iconiques comme Gilmore Girls, Miracle Workers, Gotham Knights, Mon Oncle Charlie, Gossip Girl, Zodiaque… La chaîne ID (canal 79) quant à elle regroupe des histoires réelles, des faits divers racontés comme une série avec des programmes tels que Un assassin dans la police, Union et Trahison, Crimes sur le tapis rouge, Violence sous vidéosurveillance… TLC (canal 116) est quant à elle une chaîne dédiée au divertissement lifestyle avec des émissions éducatives, mais aussi de la télé-réalité, des programmes non scriptés. Vous pourrez retrouver des émissions comme 90 jours pour se marier, Ghost Adventures, SOS Dermato, La petite famille Johnston, Busby Girls…

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox