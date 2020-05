Freebox : le service VOD de TF1 fermera définitivement fin juillet, Canal+ à l’affût pour reprendre des droits

TF1 jette l’éponge avec la vidéo à la demande. Sa plateforme disparaîtra fin juillet. Canal+ pourrait reprendre l’exploitation de certains droits de la filiale de Bouygues.

Dans un marché de la vidéo à la demande à l’unité déclinant face à la SVoD (Netflix, Prime Video, OSC), la Une décide de fermer son service MyTF1 VOD, lancé en 2005 (TF1 Vision). Un clap de fin prévu fin juillet selon les informations de Capital. Le groupe TF1 détient toutefois des droits avec des producteurs allant au-delà et cherche à en céder l’exploitation. Des discussions sont en cours avec Canal+, toujours actif sur ce segment.

Disponible sur les Freebox, MyTF1 VOD propose plus de 6000 films et séries à l’achat et en location à voir en ligne depuis sa plateforme. TF1 va donc se concentrer sur Salto dont il est actionnaire. Son activité VOD représentait près 20 millions d’euros dans son chiffre d’affaires.