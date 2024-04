Vidéo Univers Freebox : les éléments de la nouvelle alarme Freebox ressemblent au design de la Freebox Pop et Ultra ? Ce n’est pas un hasard !

Remarquable par son absence (il faut voir la vidéo pour avoir la rèf)

La semaine dernière, Free a présenté le nouveau système d’alarme proposé sur tous les modèles de Freebox. Il s’agit d’un partenariat avec Qiara, dont Free est actionnaire, et ce qui saute aux yeux est le design des éléments de ce système de sécurité, qui sont dans la même charte visuelle que la Freebox Pop ou la Freebox Ultra.

C’est cette question que Univers Freebox a posé à Nicolas Thomas, le directeur général de Free et Alexis Bidinot, le fondateur de Qiara. Et justement, le design a été critère important lors du développement des différents éléments de ce système d’alarme. Au delà du fait qu’une partie des ingénieurs de Qiara est issue de Free, l’important a été d’intégrer la caméra et les autres composants dans le salon, en toute discrétion. Et ce design a même été récompensé par un prix, on vous propose de découvrir tout cela en vidéo :



