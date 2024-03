Selon cette étude, si vous êtes chez Sosh ou Free, vous êtes les plus chanceux

Sosh et Free sont les 2 opérateurs préférés des abonnés.

Nous vous en parlions cet après midi, Zone ADSL&Fibre, un des plus importants comparateurs de box internet en France, a publié une étude qui se base sur plus de 10 000 clients télécoms, permettant de mesurer leur satisfaction envers leur opérateur et leur box internet.

Il en ressort que Sosh et Free se positionnent en tête du secteur des télécommunications, devançant tous leurs concurrents en matière de satisfaction clientèle. En effet, qu’il s’agisse des services de box internet ou bien des services de forfaits mobiles, ces deux opérateurs réussissent à se démarquer.

Julia Jimenez, Directrice Communication chez Zone ADSL&Fibre indique que “Les pannes internet sont très frustrantes et, malheureusement, elles ont été très nombreuses en 2023 – au vu du nombre de signalements recensés sur notre détecteur de pannes. Ajoutée à cela la hausse brutale des prix au cours des derniers mois, ce n’est pas étonnant que le mécontentement monte contre les opérateurs internet.””

