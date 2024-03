Une arnaque par SMS en vogue sévit en France

Le phising peut prendre bien des formes. Une escroquerie à l’enfant se répand actuellement en France.

Depuis la fin de l’année 2023, un nouveau genre d’arnaque sévit. D’ailleurs, le site du gouvernement Cybermalveillance.gouv.fr alerte sur ce phénomène qui semble durer. Ce dernier fait appel à la sensibilité des parents et se nomme ” escroquerie à l’enfant”. En résumé, vous recevez, sur votre téléphone, un message venant d’un numéro inconnu. Dans ce SMS, l’escroc vous appelle “papa” ou “maman”, vous fait croire qu’il s’agit de votre enfant. Il vous explique que son téléphone est cassé et que vous pouvez le joindre rapidement via WhatsApp au numéro qu’il indique. Il vous demandera par la suite de l’argent via virement bancairpour faire à des dépenses.

Sur X, la porte-parole du ministère de l’Intérieur publie des exemples de SMS reçu : “Coucou maman, c’est moi. J’ai eu un problème avec mon numéro de téléphone, c’est mon numéro temporaire. Envoie-moi un message sur WhatsApp, sur ce numéro, le plus rapidement possible. Je ne pourrais plus te répondre ici comme je n’ai pas de crédit, je dois te parler de quelque chose…”. Il est bon de rappeler qu’il ne faut pas répondre à ce message. Il est préférable d’appeler votre enfant directement sur son numéro et de ne jamais envoyer d’argent sans avoir formellement identifié la personne à qui vous êtes en train de parler. Vous pouvez également signaler cette tentative d’escroquerie sur la plateforme Pharos, ou transférer le SMS que vous avez reçu à la plateforme 33700 (numéro gratuit). Dans le cas où vous seriez tombé dans le panneau, appelé immédiatement votre banque et faite opposition tout de suite. Vous pouvez aussi faire appel à l’association France Victime peut “vous accompagner dans vos démarches et vous avez la possibilité de contacter le 0805 805 817 (Conseil auprès du Service Info Escroquerie du Ministère de l’Intérieur – appel gratuit)”.

