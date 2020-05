Un poste de technicien télécom est à pourvoir chez Free à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques

Free recherche un(e) technicien télécom H/F à Pau. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

En tant que technicien(ne) réseau télécom, vous participez au déploiement et développement de Free Réseau et intervenez principalement sur les missions suivantes :

Effectuer des raccordements en fibre optique chez les clients Free

Diagnostiquer d’horizontalité et la verticalité et auditer les infrastructures FTTH ;

Poser des prises optiques à domicile, les raccorder aux colonnes montantes et les mettre en service ;

Réaliser la pose du câble fibre optique et raccorder un faisceau de câble fibre optique ;

Vérifier les liaisons réalisées et tester les performances avec des appareils de certification homologués ;

Rédiger et faire signer la fiche d’intervention et de bonne exécution au client ;

Effectuer le reporting de votre activité (Remplir de manière complète et pertinente les formulaires d’intervention afin de faciliter le suivi des activités) ;

Remonter les informations auprès des responsables ;

S’assurer du respect des règles d’ingénierie FREE et de différentes notices et process de montage

Vérification des livrables.

Contrôler la qualité et tester le bon fonctionnement des liens optiques réalisés ;

Intervenir en SAV pour restaurer et assurer la bonne continuité et la qualité des services au domicile des abonnés en fibre optique.

Réaliser des expertises d’incidents et du SAV ;

Remise en conformité des infrastructures défectueuses ;

Optimisation des plannings, appels téléphoniques, prise de rendez-vous avec les conduites d’activités (Syndics, gardiens d’immeubles, concierges, etc.) et assistance aux équipes sur le terrain.

PROFIL RECHERCHÉ

Vous justifiez d’une expérience significative en raccordement fibre optique ainsi qu’une expérience dans le domaine du dépannage à domicile et le sens du service client.

Une première expérience dans le domaine de la fibre optique (Soudure, réflectométrie, mesure de signal, etc.) et des réseaux d’infrastructures Telecom serait un plus.

Une expérience significative de travail dans un environnement nécessitant la gestion des plannings, le reporting des résultats de l’intervention (donc une bonne maîtrise des outils bureautiques) serait appréciée.

Volontaire et autonome, vous faites preuve de rigueur, d’une capacité d’adaptation rapide aux diverses situations qui se présenteront à vous, et votre principale qualité est avant tout une très bonne organisation.

Vous êtes installateur(trice) de maintenance des câblages courants faibles, très hauts débits, fibre optique, intégrateur, spécialisé ou non dans les domaines de la téléphonie, des réseaux télécoms, de la sécurité, de la vidéo-surveillance, des réseaux informatiques.

Curieux(se), vous avez une capacité à apprendre pour intégrer des modalités de diagnostic initial d’éventuelles pannes en vue d’en réaliser/faciliter la réparation.

Free Réseau est une entreprise handi-engagée. Ce poste est ouvert aux candidatures des personnes en situation de handicap.

Conditions pratiques :

CDI

Temps plein

Niveau d’expérience requis : Expérience souhaitée

Niveau d’étude requis : CAP / BEP

Permis requis : B

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : A définir selon profil

Montant : 0

Avantages salariaux : Prime Panier

Mutuelle

Prévoyance

Intéressement

Participation

1% logement

CSE

Postulez ici.