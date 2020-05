Insolite : un téléphone “sans contact” pour limiter la propagation du Covid-19

Une entreprise propose un nouveau moyen d’éviter la propagation du virus dans les lieux publics et les entreprises : un téléphone que vous n’avez pas besoin de toucher.

Alors que le déconfinement se profile, l’application stricte des gestes barrières sera d’autant plus nécessaire pour éviter une deuxième vague ou tout du moins, éviter au maximum les contaminations qui peuvent l’être.

Un téléphone sans contact pour les lieux fréquentés

Avec le retour au bureau qu’implique le déconfinement pour de nombreux Français, il faudra faire attention à ce que l’on y touche et se laver les mains fréquemment. Mais qu’en est il pour les appels téléphoniques, y compris dans les lieux publics ?

C’est pour répondre à cette problématique que la société A2S a conçu un téléphone fixe”mains libres”. Le TM 450 n’a ainsi pas de combiné ni de pavé numérique, mais un capteur infra-rouge qui déclenche ou prend un appel en détectant la main de l’utilisateur. Il sera disponible sous deux technologies, analogique et digitale (VoIP). Sans touches, comment passer un appel ? En l’enregistrant préalablement : 4 numéros seront enregistrables avec la version IP et jusqu’à 20 avec la version analogique.

Le boîtier est doté d’une protection d’étanchéité IP65 et d’une protection anti-corrosion

Le but étant d’assurer un nouveau geste barrière dans les lieux publics, avec un téléphone encastré dans un mur ou même simplement posé pour éviter d’être contaminé lorsque l’on passe un appel. Et la société A2S projette déjà la suite de ces appareils inédits en France avec de nouveaux modèles, notamment pour équiper les lieux recevant du public et les salles blanches (tant dans le domaine de la santé que dans l’industrie agroalimentaire par exemple).