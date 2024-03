Le replay de Canal+ fonctionne à nouveau sur les Freebox

L’accès aux contenus en replay des contenus de Canal de retour sur les Freebox après la résolution d’un incident technique.

Le 5 mars, un certain nombre d’abonnés Freebox et Canal+ ont été privés d’accès au replay de la chaîne cryptée et ses contenus. En cause une “erreur interne au serveur”, c’était en tout cas le message qui s’affichait sur leur écran. L’assistance Canal a rapidement indiqué sur son site internet que ses équipes techniques travaillaient activement à la résolution de cet incident. Ce dernier a finalement été officiellement résolu dans la journée de 6 mars, a fait savoir la filiale de Vivendi.

