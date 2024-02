Orange lance une nouvelle promo alléchante pour ses abonnés Livebox

Dans une nouvelle vente flash, l’opérateur historique propose une quarantaine de chaînes à moitié-prix, mais il faudra faire vite.

Une offre pour découvrir le bouquet à un prix plus intéressant, mais réservée aux deux premiers mois. Jusqu’au 25 février prochain, les abonnés Livebox peuvent bénéficier du bouquet Famille pour 6.99€/mois le premier mois, puis 13.99€/mois, sans engagement et résiliable à tout moment. Attention cependant, l’offre est réservée aux non-abonnés bouquets Famille, Intense ou pack Famille et Disney+, n’ayant pas résilié ces bouquets dans les 12 derniers mois ou bénéficié d’une promo suite à une demande de résiliation.

Au total, celui-ci comprend une quarantaine de chaînes TV, de quoi avoir l’embarras du choix en matière de cinéma, séries, contenus jeunesse, culture, sport et musique. On y trouve notamment, Game One, AB1, Science & Vie TV, Téva, Paris Première, Paramount Channel, Comedy Central, Boomerang, Marmiton TV, Toute l’Histoire, Mangas, Tech&Co, MCM, M6 Music, Mezzo ou encore Automoto la chaîne, Cartoonito, Boomerang, Canal J, Nickolodeon, Kitchen Mania, Explore, Cime District, RTL9, Animaux, Golf Channel, Mangas, et my Zen TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox