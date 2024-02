Free lance un nouveau concours, un smartphone en jeu pour “faire plaisir à ton crush”

Le Honor Magic 6 Lite est à gagner sur le compte Instagram de Free.

“Hier t’étais plus en mode PSG – Real Sociedad que diner aux chandelles ? Erreur de débutant. Pour te faire pardonner, tente de remporter le tout nouveau Honor Magic 6 Lite et fait plaisir à ton crush”, Free lance ce 15 février sur Instagram un nouveau jeu concours afin de remporter le smartphone milieu de gamme de Honor (valeur de 349€) lancé début janvier au design soigné et doté d’une bonne autonomie.

Pour participer rien de plus simple, il suffit de liker ce post sur Instagram et de suivre les comptes @free.fr et @honor_fr. Le tirage au sort aura lieu le 19 février prochain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Free (@free.fr)

