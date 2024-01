La navigation privée sur Google ne l’est pas autant qu’on pourrait le croire

Google propose la navigation privée, cependant cette dernière ne l’est pas tant que ça. Les données sont tout de même collectées malgré l’utilisation de ce mode.

Google a mis à jour le message d’avertissement qui s’affiche lors de l’ouverture d’un onglet en navigation privée. Ce message indique que “Les autres utilisateurs de cet appareil ne verront pas votre activité. Toutefois, les téléchargements, les favoris et les éléments de la liste de lecture seront enregistrés.” Ainsi que l’historique de navigation, les cookies et les données des sites et les informations saisies dans les formulaires ne seront pas enregistrés dans Chrome. Cependant, votre activité pourra rester visible par les sites Web que vous consultez, votre employeur ou votre établissement scolaire et votre fournisseur d’accès à Internet.

Depuis 2020, une plainte a été déposée en Californie via un recours collectif. Il est reproché à Google de ne pas proposer une navigation réellement privée. “Rien dans la politique de confidentialité de Google ou dans l’écran Incognito ne laisse les utilisateurs penser que, lors de la navigation privée, Google continue de les surveiller de manière persistante et de vendre leur historique de navigation et leurs communications à des tiers”, expliquait la poursuite. Fin 2023, une solution à l’amiable a été trouvée. Google va revoir les indications pour la navigation privée. Dans sa version réservée aux développeurs, le navigateur indique désormais que l’on pourra naviguer « de façon plus privée ». Tout en précisant que “cela ne changera pas la manière dont les données sont collectées par les sites web visités et par les services utilisés, y compris ceux de Google”. Aucune data d’ajout de cette mention n’a été annoncée pour la version standard de Chrome.

Source : 01Net

