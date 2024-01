L’IA va s’imposer même sur les claviers de PC

Microsoft a annoncé clairement intégrer une touche dédiée à son assistant virtuel Copilot sur les claviers d’ordinateurs Windows.

La course à l’IA continue et Microsoft est déjà prêt à faire en sorte que tous les utilisateurs d’un ordinateur sous Windows 11 utilisent son IA basée sur Chat GPT : Copilot. Cet intérêt prend maintenant le pas sur les claviers des PC puisqu’une grande partie des claviers commercialisés verront apparaître une touche dédiée à cette intelligence artificielle d’assistance.

Copilot a pour ambition d’être intégrée à tous les logiciels et applications de Microsoft, y compris la suite office, et entend permettre d’aider les utilisateurs, notamment dans le cadre d’un usage professionnel. Elle est par exemple capable de générer automatiquement des présentations Powerpoint. La touche Copilot viendra remplacer l’actuelle touche “menu” (ou “application”), située à gauche des touches directionnelles et de la touche “contrôle” et doit apparaître assez rapidement, avec des premiers modèles mis en vente dès le mois de février.



Il s’agit du “premier changement significatif sur nos claviers d’ordinateurs depuis près de trois décennies. Il y a près de 30 ans, nous avons présenté la touche Windows sur nos claviers d’ordinateur, qui a permis aux gens du monde entier d’interagir avec Windows” explique un cadre de Microsoft.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox