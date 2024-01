Oqee ambitionne de faire encore mieux en matière de nouveautés

De nouveaux supports compatibles et plusieurs évolutions, Oqee veut intensifier son développement en 2024.

Après une année 2023 riche en nouveautés, l’interface TV Oqee by Free estime que ce “n’est que le début” dans une vidéo publiée le 2 janvier sur X. De nouvelles arrivées et évolutions sont au programme en 2024.

Il semble pourtant difficile de faire mieux. Ces derniers mois, les équipes d’Oqee ont lancé sa version web et une mouture sur Fire TV mais aussi Oqee Ciné et son catalogue de plus de 500 films et séries, sans oublier l’intégration des favoris, de nouveaux portails VOD et un guide TV sur mobile.

OQEE by Free vous souhaite une belle année 2024 🍾🎉 2023 fut une année remplie de nouveautés, d'arrivées et améliorations 👇 Restez connectés en 2024 😉 pic.twitter.com/BpajyU6son — OQEE by Free (@OQEEbyFree) January 2, 2024

D’ores et déjà prévu, un lancement d’Oqee sur d’autres supports approche. On pense à LG par exemple. Par ailleurs, les abonnés Freebox utilisant Oqee sur tablettes disposeront prochainement d’une application dédiée au lieu d’un portage de la version mobile.

Lancée en février dernier, la version web va intégrer un outil très attendu à savoir “la barre recherche”. Cette fonctionnalité permet de rechercher un programme en particulier, une chaîne ou un replay. Prévue lors du lancement de cette version, la gestion des favoris est également toujours aux abonnés absents.

Attendue depuis 3 ans, la fonctionnalité image dans image (PIP) va débarquer sur le Player Pop. Profiter de son film ou son émission, tout en gardant un œil sur un autre programme sera donc bientôt possible pour les abonnés Freebox Pop et Delta Pop.

