Android : 18 applications malveillantes cherchent à vous extorquer de l’argent

Des applications ciblant les personnes dans le besoin ont envahi le Play Store de Google.

Gare aux SpyLoans. Ce type d’applications repéré par des chercheurs en cybersécurité d’ESET est en recrudescence sur le magasin d’application d’Android et vise directement les internautes qui ont besoin d’argent. Elles usurpent généralement l’identité d’institutions sérieuses, avec une promesse simple : accorder un prêt à leurs utilisateurs, et ce, sans trop de complexité.

Pour cela, les applications vont collecter de nombreuses données sensibles comme vos SMS, votre position géographique, vos journaux d’appels… « Bien que ces applications SpyLoan soient techniquement conformes aux exigences d’une politique de confidentialité, leurs pratiques vont clairement au-delà de la portée de la collecte de données nécessaire à la fourniture de services financiers », explique ESET.

Elles vont ensuite vous proposer un prêt avec un taux d’intérêt bien plus élevé que les banques par exemple, comme le ferait un usurier. De plus, le contrat signé n’est pas forcément respecté et peut être modifié unilatéralement : certains témoignages font état d’une obligation de remboursement revue à quelques jours contre plusieurs mois lorsque l’accord a été conclu. De plus, les développeurs ne reculent devant rien pour faire rembourser le prêt : menaçant d’afficher publiquement les données volées.

Les chercheurs d’ESET ont épinglé 18 applications de ce type et 17 d’entre elles ont été bannies du Play Store. Mais une a été revue, avec des fonctionnalités différentes pour convenir aux règles de Google. Si vous cherchez un prêt, il est conseillé de passer par des institutions connues, plutôt qu’à ce type d’applications qui peut être vraiment dangereuse.

Source: 01net

