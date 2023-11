Les ministres n’ont plus le droit d’utiliser WhatsApp, Telegram ou Signal

La Première ministre a signé une circulaire visant à imposer aux ministres et aux membres de cabinet de passer à une application de messagerie française pour une meilleure sécurité.

Il va falloir se passer de WhatsApp et compagnie dans les divers ministères. Elisabeth Borne a en effet exigé la suppression, avant le 8 décembre prochain, de toutes les applications de messagerie non auditées par l’ANSSI. La raison est simple : “ces outils numériques ne sont pas dénués de failles de sécurité” précise la Première ministre dans sa directive.

Une alternative est explicitement citée comme “seule plateforme de messagerie privée ayant reçu la certification de sécurité de premier niveau (CSPN) de l’ANSSI” : il s’agit de l’application française Olvid. Elle propose un chiffrement de messages de bout en bout, évitant aux équipes de prendre connaissances du contenu envoyé et elle ne demande pas d’utiliser de carte SIM. Le service permet également une synchronisation pour échanger sur mobile et sur ordinateur et les métadonnées d’Olvid sont chiffrées.

“Je vous demande de prendre toutes les dispositions pour assurer le déploiement de l’application Olvid sur les téléphones et ordinateurs des membres du Gouvernement et des cabinets ministériels, en remplacement de toute autre messagerie instantanée déployée hors d’une maîtrise publique, pour le 8 décembre 2023 au plus tard” impose ainsi Matignon.

