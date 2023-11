Attention à cette vicieuse arnaque qui sévit sur Facebook

Cette arnaque jouant sur vos émotions fait rage sur Facebook. En vous faisant croire qu’un de vos proches a été victime d’un grave accident, les escrocs veulent dérober vos données personnelles.

Un bien triste stratagème. Apparue en mai 2023, cette arnaque jouant sur votre détresse suite à l’annonce d’une très mauvaise nouvelle bat son plein depuis le mois de juillet dernier. En effet, les escrocs publient des posts avec ce genre de légende : « Regardez qui est mort dans un accident, je pense que vous la connaissez, je suis désolé ». D’autres techniques sont utilisées comme : « Notre ami vient de perdre la vie donc désolé ». Il est aussi possible que vous soyez directement identifié, et le message peut arriver sur votre Messenger, provenant d’un ami qui s’est fait pirater son compte.

Si vous cliquez sur le lien ou sur la vidéo, vous êtes redirigé vers une page d’identification qui ressemble à celle de Facebook. Évidemment, cette page n’a rien à voir avec le réseau social et a pour unique but de dérober vos identifiants pour ensuite installer des virus. Ces derniers offriront le loisir aux hackeurs de récupérer d’autres informations personnelles et confidentielles comme vos données bancaires. Les escrocs peuvent aussi usurper votre identité et tenté de soutirer de l’argent à vos proches.

Soyez donc prudent et évitez de cliquer sur ce genre de lien. Il ne faut pas hésiter à vérifier l’URL présente sur le post. Si vous avez cliqué sur un lien ou une vidéo présente sur le type de post cité plus haut, il est vivement conseillé de changer votre mot de passe et d’activer la double authentification.

Source : Geeko

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox