Android : attention à ces 16 applications populaires infectées par des malwares

Il n’est pas rare de constater que des applications vérolées se retrouvent sur le magasin d’application de Google.

Google met en place des sécurités afin de rendre le Play Store le plus sûr possible. Cependant, des développeurs malhonnêtes arrivent à faire passer des applications infectées de logiciel malveillant aux travers des mailles du filet. Les chercheurs de Dr.Web ont découvert des chevaux de Troie comme FakeApp, Joker et HiddenAds qui se cachent dans plus d’une quinzaine d’applications.

16 applications à éviter

Quatre d’entre elles sont identifiées comme un adware, ce qui correspond à un logiciel publicitaire. Dans ce cas, le logiciel publicitaire se dissimule derrière un jeu. Lorsqu’elles sont installées, les applications substituent leur icône par une image transparente ou peuvent prendre l’aspect de Google Chrome et vident le cadre de leur nom pour se faire discrète. Elles exécutent par la suite en arrière-plan des publicités afin de générer de l’argent.

Super Skibydi Killer

Agent Shooter

Rubber Punch 3D

Rainbow Stretch

D’autres applications redirigent vers des sites de casinos en ligne litigieux et plateformes d’arnaques à l’investissement.

Eternal Maze

Jungle Jewels

Stellar Secrets

Fire Fruits

Cowboy’s Frontier

Enchanted Elixir

Pour finir, deux applications abonnent à leur insu les utilisateurs à des services payants.

Love Emoji Messenger

Beauty Wallpaper HD

Pour les personnes ayant éventuellement installé une ou plusieurs des applications citées ci-dessus, il est fortement conseillé de les désinstaller le plus rapidement possible et faire une analyse antivirus de votre appareil. À noter que ces applications ont déjà été retirées du Google Play Store.

