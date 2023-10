L’info en vidéo : Free Mobile prépare l’eSIM sur les montres connectées

La fonctionnalité est attendue par les Freenautes, Free Mobile a expliqué travailler à sa mise en place mais se heurter à certains obstacles.

En une minute chrono, l’équipe d’Univers Freebox passe chaque semaine en revue l’information à retenir du moment ou de la journée. Parmi les thématiques traitées, l’actualité brûlante de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom mais aussi du monde de l’audiovisuel en règle générale et des nouvelles technologies. Ce format prend la forme de vidéos courtes et illustrées pensées pour les réseaux sociaux, à savoir Twitter, TikTok, Instagram mais aussi Youtube (Shorts).

Dans cette nouvelle vidéo, nous revenons sur les déclarations de Free concernant l’eSIM, très réclamée sur l’Apple Watch, et les contraintes techniques (entre autres) nécessaires pour la proposer aux abonnés. Les travaux sont bien avancés, en attendant de signer des accords avec les fabricants de terminaux.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox