Abonnés Freebox et Amazon Prime : quatre nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement, deux licences cultes à l’honneur

Plongez dans l’univers de Star Wars ou détruisez des hordes de monstres gratuitement avec votre abonnement Amazon Prime.

Une nouvelle fournée pour les utilisateurs de Prime Gaming avec 4 jeux gratuits inclus dans l’offre. Vous pouvez les récupérer dans les 33 prochains jours (27 pour Quake 4), une fois cela fait, les jeux seront a vous et vous pourrez y jouer quand vous voudrez même après cette période. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant 6 mois pour les abonnés Freebox Révolution, Pop et les abonnés Freebox mini 4K ayant un forfait Free Mobile lié à leur offre fixe.

Un pan de l’univers de George Lucas à découvrir avec Star Wars : The Force Unleashed II. Dans le premier volet, le monde entier a découvert Starkiller, l’apprenti désormais en fuite de Dark Vador, héros improbable qui a allumé les flammes de la rébellion dans une galaxie qui avait tant besoin d’un champion.

Dans ce second opus, Starkiller est de retour avec des pouvoirs de la Force améliorés et entreprend un voyage pour découvrir sa propre identité et retrouver son unique amour, Juno Eclipse. Ici, Starkiller est à nouveau le pion de Dark Vador, mais au lieu d’entraîner son protégé à devenir un assassin sans foi ni loi, le seigneur sombre tente de cloner son ancien apprenti afin de créer le guerrier Sith ultime. La chasse a commencé : Starkiller poursuit Juno et Dark Vador traque Starkiller.



Quake 4 est un jeu de tir de science-fiction d’inspiration militaire en vue subjective avec une histoire riche. Cette suite directe de Quake II inclut également des modes multijoueurs de type arène.

Après l’assassinat réussi du chef des Strogg, les forces armées de la Terre relancent un assaut contre Stroggos, le monde natal des extraterrestres hostiles. Vous incarnez le caporal Matthew Kane de l’escouade d’élite Rhino, et votre mission est de mener l’invasion. Mais, dans cette guerre désespérée pour la survie de l’humanité face à un ennemi implacable, vous découvrirez peut-être que la seule façon de les vaincre… est de devenir l’un d’entre eux.

Pour récupérer ce jeu, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Foretales propose une approche unique du genre du jeu d’aventure, avec une multitude de styles de jeu et de scénarios pour réussir à sauver le monde. Ou l’anéantir. Dans le monde riche et étrange de la République Harde, découvrez les mystères des Nymphantes et découvrez les plans macabres d’un culte infâme. Faites-vous des alliés, assemblez votre groupe, participez à des combats de cartes au tour par tour, rusez et parlez pour vous forger votre propre destin. Les enjeux sont importants et chaque choix compte. Quelle voie allez-vous emprunter ?



Driftland: The Magic Revival est un jeu de stratégie en temps réel unique, dont les mécanismes et l’histoire reposent sur le concept innovant consistant à manipuler des fragments d’une planète brisée, à les déplacer, à les terraformer et à les relier à des ponts pour remporter la victoire ! Le libre arbitre de vos sujets, des créatures sauvages (et autres machines aériennes naines) à dompter et une riche histoire (quatre nouvelles langues ont été créées pour le projet) ne sont que la partie visible de l’iceberg : le jeu vous permet de déplacer des îles flottantes créées par le cataclysme, de les terraformer, de les créer ou de les détruire. Vous pouvez remodeler le monde qui vous entoure, obtenir un avantage stratégique sur vos ennemis et remporter la victoire inévitable !



Vous pourrez récupérer ces jeux sur Amazon Games. Pour en savoir plus sur la procédure à suivre, nous vous proposons un tutoriel vidéo.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox