Orange augmente le prix de ses offres Livebox en ADSL

Le prix des offres ADSL de l’opérateur historique prend un euro supplémentaire une fois la première année passée.

Les augmentations de prix continuent, avec cette fois une spécificité pour Orange puisque les offres fibre sont épargnées. D’après les observations d’Alloforfait, l’opérateur a en effet ajouté un euro supplémentaire à ses offres ne disposant pas du très haut débit, mettant fin à l’écart de 5€ entre les deux technologies, appliqué depuis des années. Une constante reste cependant : la première année est 14€ moins chère que la première que les suivantes.

La modification tarifaire n’impacte pas les abonnés actuels, il s’agit uniquement des nouvelles souscriptions chez Orange. Ses offres ADSL commencent donc, une fois la première année et ses tarifs promotionnels passés, à 38.99€/mois pour un abonnement comprenant la Livebox 4, la télévision et le téléphone illimité vers le fixe. La Livebox Up quant à elle passe à 46.99€/mois tandis que la version Max, haut de gamme, coûte dorénavant 51.99€/mois.

