Amazon annonce un nouvel événement pour ses abonnés Prime avec des offres exclusives

Le rendez-vous est pris. Courant octobre, Amazon lancera ses “Prime Big Deal Days”.

Après le succès du Prime Day en juillet, Amazon souhaite remettre le couvert en octobre. Le 8 août, le géant américain a annoncé l’organisation en octobre “d’un événement exclusif aux membres Prime : Prime Big Deal Days”.

Si la date n’a pas encore été dévoilée, l’objectif affiché est de permettre aux membres Prime de faire une nouvelle fois des “économies anticipées”. De nombreux secteurs feront donc l’objet de nouvelles offres mises en ligne comme la mode, high-tech, beauté, santé et bien-être, jouets, cuisine et maison, sports et loisirs.

Ce nouvel événement promotionnel permettra de découvrir certaines des meilleures offres Amazon de la saison dans 19 pays, dont l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Brésil, le Canada, la Chine, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, Singapour, l’Espagne, la Suède, les États-Unis et le Royaume-Uni”, précise Amazon. Plus de détails seront dévoilés prochainement.

