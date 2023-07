Free informe que les abonnés Freebox peuvent bénéficier sans surcoût des Ventes Flash Prime Day, et même plus

En plus de prime Vidéo, Amzon music et d’autres service, les abonnés Freebox peuvent accéder sans surcoût aux ventes flash d’Amazon.

“48 heures de ventes flash exceptionnelles”, les 11 et 12 juillet prochains, les membres Prime peuvent profiter de promotions importantes sur des produits incontournables de grandes marques (Philips, Samsung, etc) mais aussi de petites et moyennes entreprises, ou encore sur des appareils Amazon directement sur le site du mastodonte de l’e-commerce. Et tous les abonnés Freebox en profiter, ainsi que de la totalité des service d’Amazon Prime.

Si les abonnés à la Freebox Delta bénéficient déjà automatiquement de l’abonnement à Amazon Prime, les autres Freenautes peuvent y accéder également, puisque l’opérateur informe dans un mail qu’Amazon Prime (d’une valeur de 6,99€/mois) est offert pendant 6 mois pour les abonnés au Forfait Freebox Révolution ou Freebox Pop ou Freebox mini 4K titulaires de l’avantage Freebox activé sur leur forfait mobile Free. Cette offre est sans engagement et réservée aux abonnés qui ne sont pas déjà membres Amazon Prime et qui n’ont jamais bénéficié de cette offre promotionnelle. Rendez-vous sur votre espace abonné pour en profiter.

Le mail envoyé par Free :

