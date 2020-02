Cdiscount Mobile dégaine une nouvelle promo : 50 Go pour 4.99€/mois

Le MVNO Cdiscount Mobile propose une nouvelle offre promotionelle avec un forfait 50Go pour 4.99€/mois pendant six mois.

Nouvelle promo, après son forfait à 30Go pour 2.99€/mois, Cdiscount lance une nouvelle série limitée disponible jusqu’au 3 mars prochain. Elle contient ainsi 50 Go de data, les appels, SMS et MMS illimités y compris en Europe et dans les DOM, le tout pour 4.99€ par mois pendant six mois.

Il faudra compter sur 10€ supplémentaires à la commande pour la carte SIM, et le forfait passera à 15.99€/mois à la fin de la période de réduction.